Нагельсманн о Левандовски в «Барселоне»: «У меня никогда не было впечатления, что он хочет уйти»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» прокомментировал слухи относительно возможного перехода нападающего Роберта Левандовски в каталонскую «Барселону». По словам немца, у него нет впечатления, что форвард хочет покинуть команду.

«У меня никогда не было впечатления, что он хочет уйти. В наших личных разговорах мне всегда казалось, что он хочет остаться. Конечно, я хочу иметь его у себя в составе. Надеюсь, его будущее связано с «Баварией», – сказал Нагельсманн на своей пресс-конференции.

Напомним, ранее польские СМИ сообщили о том, что Левандовски заключил трёхлетний контракт с каталонской «Барселоной». Соглашение поляка заканчивается летом 2023 года.