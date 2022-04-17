Салихамиджич: «Мы хотим стать чемпионами Германии»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал неудачи «мюнхенцев» в Лиге чемпионов и озвучил планы на оставшийся сезон.

«Это была не очень хорошая неделя для нас. Мы все профессионалы и самокритики. Мы хотим показать эту реакцию сегодня. Мы хотим стать чемпионами Германии. Мы на правильном пути. Мы хотим провести хорошую игру сегодня и, возможно, завоевать титул на следующей неделе против дортмундской «Боруссии», — приводит слова Салихамиджича DAZN.

Сегодня в 16:30 состоится матч «Арминия» - «Бавария». В случае победы над предпоследней командой чемпионата, «Бавария» укрепит своё лидерство с 72 очками после 30 матчей.

Таким образом, в случае победы над дортмундской «Боруссией» 23 апреля, мюнхенский гранд оформит чемпионство за три тура до конца чемпионата.