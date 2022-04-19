С Педри «Барселона» набрала 89% очков в чемпионате - а без него лишь 49%

В последнем матче тридцать второго тура испанской Ла Лиги «Барселона» уступила дома «Кадису», не забив ни одного мяча. В составе каталонской команды не было получившего травму в предыдущем матче Педри - и это тут же сказалось на эффективности атак каталонского суперклуба.

О важности футболиста в составе «Барсы» красноречиво говорят следующие цифры - с ним на поле «Барселона» набрала 89 процентов возможных очков (32 из 36), в то время как без него - лишь 49%, лишь двадцать восемь очков из пятидесяти семи возможных в нынешнем чемпионате.

В текущем сезоне Педри сыграл лишь в двенадцати матчах чемпионата Испании, забив три гола.