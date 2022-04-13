«Барселона» объявит о продлении контракта Араухо в ближайшие дни

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо, кажется, обо всём договорился со своим клубом.

После продолжительных и непростых переговоров стороны пришли к соглашению. Официально сделка будет заключена в ближайшее время, информирует трансферный инсайдер Фабрицио Романо.

Также авторитетный журналист подтвердил появившуюся ранее информацию о длительности нового соглашения и сумме отступных: контракт 23-летнего уругвайца будет рассчитан до 2026 года, а фиксированная стоимость его выкупа для других клубов составит 1 млрд евро. Аналогичные условия будут прописаны и в обновлённом договоре полузащитника Гави.