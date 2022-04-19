«Барселона» впервые с 2003 года проиграла два домашних матча подряд

В последнем матче тридцать второго тура испанского чемпионата «Барселона» сенсационно проиграла дома «Кадису» - 0:1. Эта неудача практически поставила крест на мечтах поклонников «блауграны» зацепиться за чемпионский титул в Примере, а также произошла сразу же после вылета из Лиги Европы после печальнейшего поражения от немецкого «Айнтрахта».

Более того, дважды подряд дома «Барселона» не проигрывала с незапамятных времен - в последний раз такое случилось в сезоне 2002-2003 при Радомире Античе, когда команда проиграла дома «Депортиво» со счетом 2:4, а сразу после этого уступила вплей-офф Лиги чемпионов «Ювентусу» со счетом 1:2.