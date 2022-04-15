Мората считает, что «Ювентусу» не дали пенальти в финале Лиги чемпионов 2015 года против «Барселоны»

Нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората вспомнил финал Лиги чемпионов 2015 года в Берлине, где «бьянконери» играли против «Барселоны». Испанец считает, что в той игре его команда должна была получить пенальти.

«У меня до сих пор есть небольшие сожаления о финале Лиги чемпионов против «Барселоны». Я считаю, что в той игре мы должны были пробить пенальти, но в жизни всякое может случиться», – сказал Мората в интервью официальному сайту «Ювентуса».

Напомним, финал Лиги чемпионов 2015 года завершился победой каталонской «Барселоны» со счётом 3:1. Во втором тайме Мората сравнял счёт, но затем Неймар и Суарес принесли победу «сине-гранатовым».