«Панфиловец» - голкипер «Кадиса» получил в свои ворота семнадцать ударов от «Барселоны» и «Реала», но не пропустил

В последнем матче тридцать второго тура испанского чемпионата «Барселона» сенсационно проиграла дома «Кадису» - 0:1. Для команды с юга Испании это был еще один успешный матч против грандов - в первом круге она сыграла вничью сперва с «Барсой», а затем и с «Реалом».

Любопытно, что в матче с «Реалом» команда также не пропустила - в створ ворот голкипера «Кадиса» Херемиаса Ледесмы было нанесено восемь ударов, но он не пропустил ни одного гола. Футболисты «Барселоны» были в ворота аргентинского голкипера еще больше - целых девять раз, но также не забили.

И «Кадис» выстоял, одержав шестую победу в этом сезоне.