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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Панфиловец» - голкипер «Кадиса» получил в свои ворота семнадцать ударов от «Барселоны» и «Реала», но не пропустил

19 Апреля 2022 • 00:57 Комментировать
Барселона
0:1
Кадис
окончен

В последнем матче тридцать второго тура испанского чемпионата «Барселона» сенсационно проиграла дома «Кадису» - 0:1. Для команды с юга Испании это был еще один успешный матч против грандов - в первом круге она сыграла вничью сперва с «Барсой», а затем и с «Реалом».

Любопытно, что в матче с «Реалом» команда также не пропустила - в створ ворот голкипера «Кадиса» Херемиаса Ледесмы было нанесено восемь ударов, но он не пропустил ни одного гола. Футболисты «Барселоны» были в ворота аргентинского голкипера еще больше - целых девять раз, но также не забили.

И «Кадис» выстоял, одержав шестую победу в этом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Кадис Херемиас Ледесма
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окончен Барселона 0:1 Кадис 1.27 5.70 12.00
19.04  20:00 Мальорка ... Алавес 2.08 3.45 3.70
19.04  22:00 Бетис ... Эльче 1.50 4.50 6.60
19.04  22:30 Вильярреал ... Валенсия 1.58 4.20 6.00
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