«Барселона» лидирует в борьбе за 18-летнего полузащитника сборной Германии

«Барселона» сделала первые шаги по приобретению восходящей звезды мирового футбола Флориана Вирца.

Интерес к немецкому атакующему полузащитнику проявляют многочисленные гранды из ведущих чемпионатов Европы. Как информирует трансферный инсайдер Николо Скира, дальше всех в данном вопросе продвинулась «Барселона», представители которой уже провели «положительную» встречу с агентом 18-летнего вундеркинда. Впрочем, «Байер» не продаст свою звезду раньше следующего года.

Контракт Флориана Вирца с клубом из Леверкузена рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне юный немец провёл 31 матч, в котором отметился 10 голами и 14 результативными передачами. Остаток кампании Вирц будет вынужден пропустить из-за травмы.