У «Барселоны» - новый директор скаутского отделения

«Барселона» назначила нового директора скаутского отдела - им стал Пауло Араухо, и уже с завтрашнего дня он приступит к своим обязательствам. Как сообщает El Mundo Deportivo, подобным шагом президент «Барселоны» Жоан Лапорта надеется усилить систему поиска талантов в зарубежных странах.

Араухо - специалист по южноамериканскому сегменту рынка молодых футболистов, который особенно важен для проповедующей техничный футбол с владением мячом команды. В прошлом Араухо также работал в качестве маркетолога в таких компаниях, как Umbro и Adidas.