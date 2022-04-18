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Чемпионат Испании. Ла Лига

У «Барселоны» - новый директор скаутского отделения

18 Апреля 2022 • 00:18 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1.22 6.40 14.00
Через 21 ч. 8 мин.

«Барселона» назначила нового директора скаутского отдела - им стал Пауло Араухо, и уже с завтрашнего дня он приступит к своим обязательствам. Как сообщает El Mundo Deportivo, подобным шагом президент «Барселоны» Жоан Лапорта надеется усилить систему поиска талантов в зарубежных странах.

Араухо - специалист по южноамериканскому сегменту рынка молодых футболистов, который особенно важен для проповедующей техничный футбол с владением мячом команды. В прошлом Араухо также работал в качестве маркетолога в таких компаниях, как Umbro и Adidas.

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