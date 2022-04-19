Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству матчей за «Барселону»

В последнем матче тридцать второго тура испанского чемпионата «Барселона» сенсационно проиграла дома «Кадису» - 0:1. Эта неудача практически поставила крест на мечтах поклонников «блауграны» зацепиться за чемпионский титул в Примере.

Для Серхио Бускетса этот матч, однако, стал знаменательным - он в 674-й раз вышел на поле в футболке «Барселоны», сравнявшись по этому показателю с Андресом Иньестой. Вместе они делят третью строчку в общей классификации, а впереди только двое - Лео Месси с с778-ю матчами и Хави, который сыграл 767 игр в футболке «Барселоны».

Бускетс дебютировал в «Барселоне» в сезоне 2008-2009.