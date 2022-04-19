«Кадис» победил на «Камп Ноу» впервые в своей истории

В последнем матче тридцать второго тура испанского чемпионата «Барселона» сенсационно проиграла дома «Кадису» - 0:1. Для команды с юга Испании победа стала первой в истории выступлений на «Камп Ноу», которая насчитывает в общей сложности четырнадцать матчей. Команды встречались между собой исключительно в рамках чемпионата Испании в те редкие сезоны, когда «Кадис» добирался до высшей лиги.

Правда, первый же матч на «Камп Ноу» (правда, тогда стадион назывался не так), «Кадис» свел вничью - 1:1. Но затем последовали одиннадцать поражений, однако в феврале прошлого года «Кадис» снова сыграл вничью на поле «Барселоны», а сейчас и вовсе выиграл - впервые в истории.