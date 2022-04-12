Лапорта о летнем трансфере суперзвезды: «У нас уже есть суперзвезда – Фати»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос инспанских журналистов о потенциальном трансфере суперзвезды грядущим летом. Президент заявил, что в клубе уже есть как минимум одна суперзвезда – полузащитник Ансу Фати.

«Трансфер суперзвезды летом? У нас уже есть суперзвезда. Его имя – Ансу Фати», – цитирует Лапорту у себя в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Фати пропустил большую часть нынешнего сезона из-за различных травм. Ранее с переходом в «Барселону» сравнивали нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.