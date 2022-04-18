Юмтити чуть не избил ребёнка, потрогавшего его Ferrari

Самуэль Юмтити из «Барселоны» попал в скандальную ситуацию рядом с тренировочным центром «Барсы». Защитник каталонского клуба вознамерился покинуть местоположение после тренировки, когда внезапно перед ним выросла целая толпа жаждущих получить автограф поклонников клуба. Юмтити не был против осчастливить страждущих, и через окно водительской дверцы своего Ferrari начал подписывать буклетики.

В этот момент с другой, пассажирской стороны в окно начал стучаться юный мальчик. Не ожидавший такого француз пришёл в ярость, накричал на ребенка («не трогай, я и так тебя вижу!»), после чего прервал автограф-сессию и уехал прочь, сообщает Diez.