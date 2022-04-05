Выяснилась точная дата возвращения Фати на поле

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати уже готовится к возвращению на поле - и это случится, скорее всего, восемнадцатого апреля в матче против «Кадиса» на «Камп Ноу». В конце марта, двадцать пятого числа, Фати приступил к тренировкам - впервые после травмы, полученной в начале февраля, напоминает Sport.es.

Для Фати она стала уже второй по ходу этого сезона, и это после того, как он получил тяжелую травму в 2020-м году, которая вывела его из строя чуть ли не на целый год. В общей сложности он сыграл в нынешнем сезоне лишь десять матчей, однако забил при этом пять голов.