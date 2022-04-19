Прервались сразу две впечатляющие серии «Барселоны»

В последнем матче тридцать второго тура испанского чемпионата «Барселона» сенсационно проиграла дома «Кадису» - 0:1. Эта неудача практически поставила крест на мечтах поклонников «блауграны» зацепиться за чемпионский титул в Примере, а также она прервала сразу две серии.

Во-первых, «Барселона» не проигрывала в пятнадцати матчах чемпионата кряду - последнее поражение случилось 4 декабря прошлого года в игре с «Бетисом». Во-вторых, прервалась семиматчевая победная серия каталонского гранда, которая началась после ничьей в барселонском дерби с «Эспаньолом» 13 февраля, то есть чуть более двух месяцев тому назад.