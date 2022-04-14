Маркос Алонсо интересен «Барселоне»

Левый защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо оказался в шорт-листе «Барселоны».

Летом «сине-гранатовые» надеются отыскать достойного конкурента на левый фланг обороны для Жорди Альбы. По сведениям издания Mundo Deportivo, Маркос Алонсо рассматривается каталонцами как один из ведущих кандидатов.

Согласно различным источникам, в услугах 31-летнего атакующего крайнего защитника также заинтересованы туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико». Контракт испанца с «Челси» рассчитан до лета следующего года.

В нынешней кампании Маркос Алонсо отыграл за «синих» 37 матчей во всех соревнованиях, отметившись 3 голами и 4 голевыми передачами.