Роналдо: Я хотел остаться в «Барселоне», но это не было возможным

Бразилец Роналдо являлся главным футбольным героем 90-х годов, и в 1996-м году он перебрался в «Барселону», где провел один, но очень яркий сезон, после которого неожиданно для многих покинул клуб и перебрался в «Интер». По словам Роналду, он не был против остаться в «Барсе», но этого не получилось.

- Я договорился о продлении контракта с «Барселоной», но через четыре дня их президент сказал мне, что это нереально, имея ввиду условия. Он позволил мне договариваться с другими командами, и «Интер» сразу же выкупил меня по сумме, прописанной в соглашении. А итальянский чемпионат был в тот момент лучшим в Европе, - заявил Роналду, слова которого цитирует Sky Sports.