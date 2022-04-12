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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналдо: Я хотел остаться в «Барселоне», но это не было возможным

12 Апреля 2022 • 22:35 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1.20 6.30 14.00
18.04 22:00

Бразилец Роналдо являлся главным футбольным героем 90-х годов, и в 1996-м году он перебрался в «Барселону», где провел один, но очень яркий сезон, после которого неожиданно для многих покинул клуб и перебрался в «Интер». По словам Роналду, он не был против остаться в «Барсе», но этого не получилось.

- Я договорился о продлении контракта с «Барселоной», но через четыре дня их президент сказал мне, что это нереально, имея ввиду условия. Он позволил мне договариваться с другими командами, и «Интер» сразу же выкупил меня по сумме, прописанной в соглашении. А итальянский чемпионат был в тот момент лучшим в Европе, - заявил Роналду, слова которого цитирует Sky Sports.

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Роналдо
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