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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тёмные времена возвращаются: «Барселона» проиграла дома аутсайдеру «Кадису» вслед за фиаско в Лиге Европы

18 Апреля 2022 • 23:57 Комментировать (5)
Барселона
0:1
Кадис
окончен

Понедельничный вечер не остался без испанского футбола.

Протокол игры  
Барселона 0:1Кадис
  48'Лукас Перес (0:1)
Тер Штеген Марк-АндреДест Серджино   70'Гарсия ЭрикЛенгле Клеман  77' (Де Йонг Люк (  77') Альба ЖордиДе Йонг Френки  77' (Траоре Адама (  77') Бускетс Серхио   42'ГавиДембеле УсманДепай Мемфис  62' (Обамеянг Пьер-Эмерик (  62') Торрес Ферран
Запасные: Брайтвайт МартинГонсалес НикоБальде АлехандроПуч РикардНето МурараМингеса ОскарАлвес ДаниэлТенас Арнау
Ледесма ХеремиасПарра Рауль  76' (Акапо Карлос (  76') Эрнандес Луис   61'Хименес ФалиЭспино АльфонсоМари Хосе  64' (Алехо Иван (  64') Йонссон Йенс  77' (Чуст Виктор (  77') Собрино Рубен  83' (Арзамендия Сантьяго (  83') Алекс ФернандесСанчес Сальвадор  64' (Сан Эметерио Феде (  64') Лукас Перес
Запасные: Кала ХуанИдрисси УссамаПереа АльбертоНегредо АльвароЛосано ЭнтониХиль ДавидАларкон Томас
18 апреля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

В начале сезона только ленивый не критиковал «Барселону», её руководство и главного тренера, коим на тот момент был Рональд Куман. Однако приход Хави всё изменил. Да, вылет из Лиги чемпионов случился уже при нём, но зато в Ла Лиге произошёл взлёт «сине-гранатовых» из середины таблицы вплоть до второго места. Понятно, что «Реал» уже не догнать, но ему, в конце концов, уступить не очень зазорно. С другой стороны, в очной встрече «Реал» был деклассирован «Барсой» с крупным счётом на «Сантьяго Бернабеу».

К отчётному матчу с аутсайдером «Кадисом» каталонцы подходили на фоне чувствительного поражения в Лиге Европы от далеко не самого статусного франкфуртского «Айнтрахта», который получил доминантную болельщицкую поддержку на «Камп Ноу». В общем, «блаугране» ничего не осталось, кроме как сконцентрироваться на единственном турнире – чемпионате Испании. Набрать три очка и обогнать на столько же «Севилью» и «Атлетико» при количестве проведённых матчей на один меньше – такой была задача «Барселоны» на «Кадис».

Уже на исходе сорока секунд игры Депай нанёс дальний удар, но он был неподготовленным, и мяч достаточно слабо прокатился левее створа, Ледесме не пришлось предпринимать никаких действий. А вот когда пару минут спустя Дембеле обошёл Эспино на правом фланге и сместился к центру, Ледесма отразил сильный удар-прострел Усмана с острого угла, после чего справился на пятачке с попыткой Феррана Торреса.

Потом «Кадис» держал игру на некотором отдалении от своих ворот. На 22-й минуте Дембеле поорудовал на правом полуфланге, но на оперативное пространство не вышел, и его удар был заблокирован. Чуть позже Альба приложился с противоположной стороны с семнадцати метров, вышло чуть выше створа. Во второй половине тайма каталонцы увеличили своё давление, что вылилось ближе к 40-й минуте в пару тревожных ударов Дембеле, не достигших цели.

Начало второго тайма принесло неприятный сюрприз для хозяев. Алекс Фернандес навесил с левого края, и у каталонцев обнажился центр обороны. Защитники оставили Тер Штегена одного против Собрино и Лукаса Переса. Наверное, вратарю «Барселоны» стоило сыграть на выходе, но он предпочёл остаться на линии, понадеявшись на подведших его полевых партнёров. Два близких удара Собрино Тер Штеген парировал перед собой, а вот добивание Лукаса Переса стало результативным (0:1).

Каталонцы, естественно, приложили усилия для отыгрыша, но начали нарываться на острые контрответы. Прострел Алехо справа замкнулся Алексом Фернандесом рядом с ближней штангой. Другую доставку, от Лукаса Переса, Собрино преобразовал в удар в касание, вытащенный Тер Штегеном. Ну а в противоположной рамке геройствовал Ледесма, оборонявший её от угроз в исполнении Торреса, де Йонга, Эрика Гарсии. Особенно эффектным был сэйв вратаря гостей на 90-й минуте, когда он предотвратил потенциальный гол пробившего с лёта с правого края вратарской Обамеянга.

Сенсационное поражение не скинуло «Барселону» с чистого второго места по потерянным очкам. То у неё было в этом плане шесть условных очков преимущества над «Севильей» и «Атлетико», а осталось только три. Повторимся, что именно условных. Поскольку набранных очков у трёх этих команд поровну, при этом каталонцы провели на один матч меньше. Хави нужно призадуматься, что надо сделать, чтобы перевернуть нестабильность «Барселоны» в обратную на данный момент сторону – в позитивную. Два подряд домашних поражения от совсем не грандов не вписываются в картинку восстания «сине-гранатовых» из пепла. Кто-то скажет, что пока ничего страшного, это всего лишь обрыв 7-матчевой победной и 15-матчевой беспроигрышной серий каталонцев в Ла Лиге. В любом случае покажет время.

Кирилл Иванцов

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окончен Барселона 0:1 Кадис 1.27 5.70 12.00
19.04  20:00 Мальорка ... Алавес 2.08 3.45 3.70
19.04  22:00 Бетис ... Эльче 1.50 4.50 6.60
19.04  22:30 Вильярреал ... Валенсия 1.58 4.20 6.00
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