Араухо пропустит следующий матч Ла Лиги из-за дисквалификации

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо пропустит игру следующего тура Ла Лиги против «Кадиса» из-за перебора желтых карточек.

футболист получил предупреждение на 87-й минуте во время матча «Барселоны» с «Леванте» в воскресенье, которая закончилась со счетом 3:2.

Отсутствие 23-летнего игрока заставит Хави внести некоторые коррективы.Это означает, что Херард Пике может вернуться в строй вместе с Эриком Гарсией. В настоящее время Пике лечится от травмы бедра, которую он получил во время первого матча четвертьфинала Лиги Европы против «Айнтрахта» во Франкфурте, но ожидается, что центральный защитник-ветеран вернется перед следующим матчем лиги.