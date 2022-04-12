«Барселона» догонит «Реал» и выиграет Ла Лигу: Фантастика или реальность

«Барселона» выиграла 7 матчей подряд в Ла Лиге, обыграв в том числе «Реал» и «Севилью», а до старта этой серии успела ещё и завоевать три очка с «Атлетико». В Испании заговорили о возрождении чемпионской гонки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

«Барселона» под руководством Хави преобразилась. Каталонцы обыграли «Атлетико», «Севилью» и разнесли в пух и прах «Реал». «Барселона» в 7 матчах подряд Ла Лиги обыгрывает вообще всех. В последнее время из стана каталонцев слышны разговоры о борьбе за чемпионство. Сообщается, что Хави настраивает игроков на борьбу за титул. Президент клуба Жоан Лапорта публично говорит о желании победить в Ла Лиге. Недавно экс-звезда «блауграны» Роналдиньо заявил, что подопечные Хави ещё могут догнать «Реал».

И всё же будем честны – это выглядит абсолютной утопией. «Барселона» отстаёт от «Реала» на 12 очков! И даже один матч в запасе не слишком-то увеличивает шансы каталонцев. Учитывая, что «Реалу» осталось провести 7 матчей, несложно посчитать, что мадридцам надо выиграть 4 матча и ещё один свести вничью, и это обеспечит титул. Так как в Испании при равенстве очков важнее очные игры, то при одинаковых показателях в баллах каталонцы окажутся выше.

Таким образом, чтобы выиграть чемпионат, «Барселоне» надо выиграть все свои поединки и ждать трёх поражений «Реала». Если смотреть на календарь, то две потенциальные неудачи для «сливочных» отыскать можно – в гостях против «Севильи» и «Атлетико». Где же ещё «сливочным» проигрывать – непонятно. Подопечным Анчелотти ещё предстоят матчи против «Осасуны», «Эспаньола», «Леванте», «Кадиса» и «Бетиса». Кажется, в этом графике 4 победы и 1 ничья набираются довольно просто.

Добавим к этому, что и «Барселоне» 8 матчей из 8 (чтобы довести серию до 15 побед подряд!) выиграть будет сложно. Уж как минимум поездка в Сан-Себастьян и поединок против «Вильярреала» не выглядят теми, где гарантированы три очка. Помимо этого, подопечных Хави ждут «Мальорка», «Райо Вальекано», «Бетис», «Сельта» и «Хетафе».

Мало того что у «Барселоны» на один матч больше, отметим ещё одну сложность. Дело в том, что если оба испанских топ-клуба дойдут до финала еврокубков, то свои матчи они сыграют в разное время. Решающая игра Лиги Европы намечена на мидвик между 37-м и 38-м турами Ла Лиги. Финал же Лиги чемпионов пройдёт неделю спустя по окончании чемпионата Испании.

Пожалуй, поклонникам каталонцев не стоит всерьёз рассчитывать на чемпионство в этом сезоне. Чтобы «Барселона» выиграла Ла Лигу, должно случиться настоящее чудо. Каталонцам лучше смотреть не на «Реал», а оглядываться назад. У «Севильи» столько же очков, сколько и у «Барселоны». «Атлетико» отстаёт на три балла, «Бетис» – на четыре, «Реал Сосьедад» – на 6. Да, у каталонцев есть игра в запасе, но всё же пока преимущество выглядит не настолько уверенным, чтобы расслабляться.

«Барселона» может завершить чемпионат Испании с небольшим отставанием от «Реала», но всё же перегнать «сливочных» кажется задачей абсолютно невыполнимой.

Роман Андреев