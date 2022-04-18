Педри, Пике и Араухо пропустят матч «Барселоны» против «Кадиса»

В последнем матче тридцать второго тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» сразится с «Кадисом», и в этой игре главный тренер «блауграны» Хави Эрнандес не сможет рассчитывать на целый ряд важных игроков. Это получивший травму в предыдущем матче Лиги Европы Педри, а также защитники Херард Пике и Рональд Араухо - первый выбыл из строя из-за травмы, второй же отбывает дисквалификацию.

Матч между «Барселоной» и «Кадисом» начнется в двадцать два часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.