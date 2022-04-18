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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри, Пике и Араухо пропустят матч «Барселоны» против «Кадиса»

18 Апреля 2022 • 00:50 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1.22 6.40 14.00
Через 19 ч. 18 мин.

В последнем матче тридцать второго тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» сразится с «Кадисом», и в этой игре главный тренер «блауграны» Хави Эрнандес не сможет рассчитывать на целый ряд важных игроков. Это получивший травму в предыдущем матче Лиги Европы Педри, а также защитники Херард Пике и Рональд Араухо - первый выбыл из строя из-за травмы, второй же отбывает дисквалификацию.

Матч между «Барселоной» и «Кадисом» начнется в двадцать два часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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БАРСЕЛОНА КАДИС
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окончен Атлетик Б 0:2 Сельта 1.65 3.75 5.60
окончен Севилья 2:3 Реал Мадрид 2.90 3.30 2.65
18.04  22:00 Барселона ... Кадис 1.23 6.60 13.00
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