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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» позволит де Йонгу вернуться в «Севилью»

16 Апреля 2022 • 19:54 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
2.90 3.30 2.45
17.04 22:00

Каталонская «Барселона» не намерена продолжать сотрудничество с нападающим Люком де Йонгом, который летом был арендован до конца сезона из «Севильи». Об этом сообщает издание Sport. Отмечается, что Хави не видит места для де Йонга на следующий сезон.

По сведениям источника, футболист доиграет нынешний сезона в составе «Барселоны», а затем вернётся в «Севилью», где на него всё ещё рассчитывает главный тренер Хулен Лопетеги.

В этом сезоне де Йонг забил за «Барселону» 6 голов. Благодаря этим голам команда Хави Эрнандеса в нынешней кампании чемпионата Испании смогла спасти для себя целых 8 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Люк Де Йонг
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