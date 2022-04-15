Педри уже точно не сможет помочь «Барселоне» до конца сезона

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри не сможет помочь своей команде до конца сезона. Футболист выбыл из строя из-за разрыва бицепса бедра, которую получил в четвертьфинальном матче Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта».

Единственный турнир, в котором «Барселона» продолжает борьбу – это чемпионат Испании. Там каталонский клуб на данный момент отстаёт от мадридского «Реала» на 9 очков по потерянным.

Напомним, Педри страдал от травмы и в начале этого сезона. В прошлой кампании полузащитник побил рекорд Бруну Фернандеша по количеству отыгранных матчей за один сезон, проведя за «Барселону» и сборную Испании 74 поединка.