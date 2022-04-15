Лапорта о большом количестве фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу»: «Это позор»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал большое присутствие болельщиков «Айнтрахта» на вчерашнем матче четвертьфинала Лиги Европы, который проходил на «Камп Ноу».

«То, что случилось на трибунах – это позор. Мы должны изучить информацию, чтобы не допускать подобного в будущем. На билеты действовали ограничения. Их нельзя было купить с немецкой банковской картой или с немецким IP», – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Напомним, «Барселона» вчера вылетела из Лиги Европы, проиграв в ответном матче четвертьфинала франкфуртскому «Айнтрахту» со счётом 2:3.