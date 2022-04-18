Не проигрывали 15 матчей: «Барселона» уступила аутсайдеру и завершила чемпионскую гонку

Каталонская «Барселона» оступилась в матче 32-го тура чемпионата Испании, проиграв на своём поле аутсайдеру «Кадису» (0:1).

Лукас Перес решил судьбу матча, забив единственный гол на 48-й минуте.

Это поражение прервало беспроигрышную серию «Барселоны», насчитывающую 15 матчей. В последний раз каталонцы проигрывали «Бетису» 4 декабря 2021 года со счётом 0:1.

«Барселона» осталась на втором месте с 60-ю очками. Отставание от мадридского «Реала» составляет 15 очков, у «сине-гранатовых» имеется одна игра в запасе. «Кадис» покинул зону вылета, на счету команды 31 очко, 16 место.

Исход чемпионской гонки после поражения «Барселоны» фактически предрешён.