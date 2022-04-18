Не проигрывали 15 матчей: «Барселона» уступила аутсайдеру и завершила чемпионскую гонку

Каталонская «Барселона» оступилась в матче 32-го тура чемпионата Испании, проиграв на своём поле аутсайдеру «Кадису» (0:1).
Лукас Перес решил судьбу матча, забив единственный гол на 48-й минуте.
Это поражение прервало беспроигрышную серию «Барселоны», насчитывающую 15 матчей. В последний раз каталонцы проигрывали «Бетису» 4 декабря 2021 года со счётом 0:1.
«Барселона» осталась на втором месте с 60-ю очками. Отставание от мадридского «Реала» составляет 15 очков, у «сине-гранатовых» имеется одна игра в запасе. «Кадис» покинул зону вылета, на счету команды 31 очко, 16 место.
Исход чемпионской гонки после поражения «Барселоны» фактически предрешён.
Протокол игры
|48'Лукас Перес (0:1)
Тер Штеген Марк-Андре•Дест Серджино • 70'Гарсия Эрик•Ленгле Клеман 77' (Де Йонг Люк ( 77') •Альба Жорди•Де Йонг Френки 77' (Траоре Адама ( 77') •Бускетс Серхио • 42'Гави•Дембеле Усман•Депай Мемфис 62' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 62') •Торрес Ферран
Ледесма Херемиас•Парра Рауль 76' (Акапо Карлос ( 76') •Эрнандес Луис • 61'Хименес Фали•Эспино Альфонсо•Мари Хосе 64' (Алехо Иван ( 64') •Йонссон Йенс 77' (Чуст Виктор ( 77') •Собрино Рубен 83' (Арзамендия Сантьяго ( 83') •Алекс Фернандес•Санчес Сальвадор 64' (Сан Эметерио Феде ( 64') •Лукас Перес
18 апреля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).