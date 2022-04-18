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Чемпионат Испании. Ла Лига

Не проигрывали 15 матчей: «Барселона» уступила аутсайдеру и завершила чемпионскую гонку

18 Апреля 2022 • 23:58 Комментировать
Барселона
0:1
Кадис
окончен

Каталонская «Барселона» оступилась в матче 32-го тура чемпионата Испании, проиграв на своём поле аутсайдеру «Кадису» (0:1).

Лукас Перес решил судьбу матча, забив единственный гол на 48-й минуте.

Это поражение прервало беспроигрышную серию «Барселоны», насчитывающую 15 матчей. В последний раз каталонцы проигрывали «Бетису» 4 декабря 2021 года со счётом 0:1.

«Барселона» осталась на втором месте с 60-ю очками. Отставание от мадридского «Реала» составляет 15 очков, у «сине-гранатовых» имеется одна игра в запасе. «Кадис» покинул зону вылета, на счету команды 31 очко, 16 место.

Исход чемпионской гонки после поражения «Барселоны» фактически предрешён.

Протокол игры  
Барселона 0:1Кадис
  48'Лукас Перес (0:1)
Тер Штеген Марк-АндреДест Серджино   70'Гарсия ЭрикЛенгле Клеман  77' (Де Йонг Люк (  77') Альба ЖордиДе Йонг Френки  77' (Траоре Адама (  77') Бускетс Серхио   42'ГавиДембеле УсманДепай Мемфис  62' (Обамеянг Пьер-Эмерик (  62') Торрес Ферран
Запасные: Брайтвайт МартинГонсалес НикоБальде АлехандроПуч РикардНето МурараМингеса ОскарАлвес ДаниэлТенас Арнау
Ледесма ХеремиасПарра Рауль  76' (Акапо Карлос (  76') Эрнандес Луис   61'Хименес ФалиЭспино АльфонсоМари Хосе  64' (Алехо Иван (  64') Йонссон Йенс  77' (Чуст Виктор (  77') Собрино Рубен  83' (Арзамендия Сантьяго (  83') Алекс ФернандесСанчес Сальвадор  64' (Сан Эметерио Феде (  64') Лукас Перес
Запасные: Кала ХуанИдрисси УссамаПереа АльбертоНегредо АльвароЛосано ЭнтониХиль ДавидАларкон Томас
18 апреля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

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окончен Барселона 0:1 Кадис 1.27 5.70 12.00
19.04  20:00 Мальорка ... Алавес 2.08 3.45 3.70
19.04  22:00 Бетис ... Эльче 1.50 4.50 6.60
19.04  22:30 Вильярреал ... Валенсия 1.58 4.20 6.00
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