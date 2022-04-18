«Барселона» побеждает уже в семи матчах чемпионата кряду

В последнем матче тридцать второго тура чемпионата испанской Ла Лиги каталонская «Барселона» принимает дома «Кадис». «Барса» входит в эту игру в качестве команды, которая выиграла семь предыдущих матчей чемпионата Испании.

В случае победы победная серия подопечных Хави Эрнандеса продлился до восьми игр - в последний раз такое происходило с «Барселоной» в самом начале 2019-го года, когда командой руководил Хавьер Вальверде.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Кадисом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.