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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» побеждает уже в семи матчах чемпионата кряду

18 Апреля 2022 • 22:51 Комментировать
Барселона
0:1
Кадис
1.27 5.70 12.00
2-й тайм

В последнем матче тридцать второго тура чемпионата испанской Ла Лиги каталонская «Барселона» принимает дома «Кадис». «Барса» входит в эту игру в качестве команды, которая выиграла семь предыдущих матчей чемпионата Испании.

В случае победы победная серия подопечных Хави Эрнандеса продлился до восьми игр - в последний раз такое происходило с «Барселоной» в самом начале 2019-го года, когда командой руководил Хавьер Вальверде.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Кадисом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Барселона Кадис
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БАРСЕЛОНА КАДИС
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Идет 85 минута Барселона 0:1 Кадис 1.23 6.60 13.00
19.04  20:00 Мальорка ... Алавес 2.08 3.45 3.70
19.04  22:00 Бетис ... Эльче 1.50 4.50 6.60
19.04  22:30 Вильярреал ... Валенсия 1.58 4.20 6.00
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