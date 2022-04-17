Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Барселона» чувствовала себя ограбленной в собственном доме»

17 Апреля 2022 • 15:55 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1.22 6.30 14.00
18.04 22:00

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес продолжает сетовать на непригодную атмосферу в матче Лиги Европы против «Айнтрахта».

Напомним, что «Барселона» уступила немцам на своём поле (2:3) и вылетела из еврокубка. На «Камп Ноу» гостей поддерживали порядка 30 тысяч приезжих болельщиков – в шесть раз больше, чем ожидалось.

«Игроки не чувствовали, что играют дома, – вспомнил Хави в преддверии матча Ла Лиги протий «Кадиса». – У меня были плохие предчувствия с самого начала, когда мы только сели в автобус у отеля. Это была роковая ночь во всех смыслах. Она плохо началась и плохо закончилась. Мы чувствовали себя ограбленными в собственном доме», – заявил Хави.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Айнтрахт Франкфурт Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА КАДИС
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 90 минута Гранада 0:3 Леванте 2.27 3.40 3.25
17.04  17:15 Атлетико М ... Эспаньол 1.41 4.80 8.20
17.04  19:30 Атлетик Б ... Сельта 2.05 3.35 3.90
17.04  22:00 Севилья ... Реал Мадрид 3.30 3.50 2.21
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Апреля
16:49 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» — «Эспаньол»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
16:21 · Испания. Ла Лига
«Реал» предложил новый контракт Модричу до лета 2023 года
16:04 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт интересен двум испанским клубам
15:55 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» чувствовала себя ограбленной в собственном доме»
15:34 · Испания. Ла Лига
Кроос гневно отреагировал на слухи, отправляющие его в «Челси»
14:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» просит «Астон Виллу» определиться по поводу будущего Коутиньо
13:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» лидирует в борьбе за 18-летнего полузащитника сборной Германии
12:03 · Испания. Ла Лига
Перес сообщил Анчелотти, что без продаж, новых футболистов в «Реале» ждать не стоит
11:48 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген не смог подобрать слова, чтобы прокомментировать вылет «Барселоны» из Лиги Европы
11:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» скоро узнает, удастся ли команде подписать Левандовски
10:44 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» хочет выкупить Рафинью у «ПСЖ»
01:29 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о недовольстве Крооса заменой в матче с «Челси»: «Он был зол, но проблема улажена»
00:45 · Испания. Ла Лига
Хави выставил руководству «Барселоны» свои трансферные цели на лето 2022 года
00:26 · Испания. Ла Лига
Черышев не может забить в Ла Лиге 54 матча подряд
00:14 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» обыграл в гостях «Хетафе»
Все новости
Рекомендуем