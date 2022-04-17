Хави: «Барселона» чувствовала себя ограбленной в собственном доме»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес продолжает сетовать на непригодную атмосферу в матче Лиги Европы против «Айнтрахта».

Напомним, что «Барселона» уступила немцам на своём поле (2:3) и вылетела из еврокубка. На «Камп Ноу» гостей поддерживали порядка 30 тысяч приезжих болельщиков – в шесть раз больше, чем ожидалось.

«Игроки не чувствовали, что играют дома, – вспомнил Хави в преддверии матча Ла Лиги протий «Кадиса». – У меня были плохие предчувствия с самого начала, когда мы только сели в автобус у отеля. Это была роковая ночь во всех смыслах. Она плохо началась и плохо закончилась. Мы чувствовали себя ограбленными в собственном доме», – заявил Хави.