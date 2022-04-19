Хави: «Барселона» попрощалась с шансами на титул

Наставник «Барселоны» Хави после поражения от «Кадиса» не скрывал своего разочарования от журналистов.

Хави заявил, что после этого фиаско каталонская команда практически попрощалась с шансами на чемпионский титул в этом сезоне. Тренер отметил, что максимальная ответственность за это лежит именно на нём. Испанский специалист добавил, что его подопечные должны были продемонстрировать больше желания.

Напомним, что каталонский клуб неожиданно дома уступил «Кадису» со счётом 0:1. На данный момент «Барселона» занимает третью строчку в таблице.