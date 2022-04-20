Хоакин - первый игрок, который проиграл 200 матчей в Ла Лиге

В последнем матче 33-го тура испанской Ла Лиги «Бетис» на своем поле неожиданно уступил «Эльче», и это поражение стало 200-м в карьере ветерана севильского к луба - 41-летнего Хоакина Санчеса, который дебютировал в «Бетисе» еще в 1999-м году. Показатель Хоакина, и без того рекордный в лиге, мог быть еще более впечатляющим, если бы он провел в «Бетисе» всю свою карьеру, а не только ее часть.

В общей сложности он сыграл в 596 матчах, в которых победил 240 раз, 156 матчей закончились вничью, и 200 поражений. Второй в этом списке - бывший игрок «Реал Сосьедада» и «Бетиса», Хосе Рамон Эснаола, который проиграл в 178 матчах.