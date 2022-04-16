«Барселона» и «Интер» могут обменяться нападающими

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес вновь попал в сферу интересов «Барселоны».

Каталонский клуб надеется летом усилить линию атаки, рассматривая аргентинского форварда как одного из кандидатов для решения этой задачи, информирует издание Sport. Как утверждает источник, «Интер» готов снизить запрашиваемую за Лаутаро сумму, если в сделку будет включён Мемфис Депай, которого, по слухам, «Барселона» может отпустить летом.

Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Лаутаро Мартинеса в 70 млн евро, а 28-летнего Мемфиса Депая – в 45 млн.