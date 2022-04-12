Люк де Йонг - киллер «второго этажа» в европейском футболе

Голландский нападающий Люк де Йонг забил уже пять голов ударами головы в нынешнем сезоне, причем это были очень важные голы - он спас «Барселону» от поражения в дерби с «Эспаньолом», а в минувшее воскресенье принес три очка в игре с «Леванте», причем также в добавленное арбитром время. Голландец появляется на поле в последние минуты матчей, и тут же манера игры «Барселоны» меняется на подачи в поисках Люка.

Именно де Йонг - самый эффективный игрок «второго этажа» в пяти главных европейских чемпионатах. В среднем он бьет по воротам головой 1,56 раз за матч - и при этом забивает по мячу!