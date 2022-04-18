«Всё пошло не так ещё до начала матча» - Хави всё ещё переживает поражение от «Айнтрахта»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес до сих пор не переварил поражение от «Айнтрахта» и вылет из Лиги Европы.

- Для нас это был тяжелый удар. Надеюсь, что завтра публика поддержит нас, в матче с «Айнтрахтом» нам этого сильно не хватало. Всё пошло не так с самого начала, когда мы еще были в подтрибунных помещениях, и нам долго не разрешали выходить на поле. Мы чувствовали себя преданными в собственном доме. Это сильно повлияло на нас. Такого не должно повториться, - заявил Хави, слова которого цитирует испанское издание AS.