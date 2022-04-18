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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Всё пошло не так ещё до начала матча» - Хави всё ещё переживает поражение от «Айнтрахта»

18 Апреля 2022 • 04:13 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1.22 6.40 14.00
Через 17 ч. 34 мин.

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес до сих пор не переварил поражение от «Айнтрахта» и вылет из Лиги Европы.

- Для нас это был тяжелый удар. Надеюсь, что завтра публика поддержит нас, в матче с «Айнтрахтом» нам этого сильно не хватало. Всё пошло не так с самого начала, когда мы еще были в подтрибунных помещениях, и нам долго не разрешали выходить на поле. Мы чувствовали себя преданными в собственном доме. Это сильно повлияло на нас. Такого не должно повториться, - заявил Хави, слова которого цитирует испанское издание AS.

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Барселона Хави Эрнандес
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окончен Севилья 2:3 Реал Мадрид 2.90 3.30 2.65
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