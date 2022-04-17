Брайтвайт интересен двум испанским клубам

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт может продолжить карьеру в другом клубе Ла Лиги.

30-летний датчанин не вписывается в планы наставника команды Хави Эрнандеса, и «Барселона», как сообщается, готова отпустить игрока уже этим летом. По данным Calciomercato, интерес к Брайтвайту проявили испанские «Сельта» и «Валенсия». Источник утверждает, что форвард готов присоединиться к любой из этих команд, но официальные переговоры пока не стартовали.

В сезоне 2021/22 Мартин Брайтвайт принял участие лишь в 5 матчах «Барселоны», сумев дважды поразить ворота соперников. Его контракт действует до 2024 года.