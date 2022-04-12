Источник: Роналду не хочет в «Барселону» из-за Хави, главный претендент на игрока – «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» стал фаворитом в борьбе за подписание Криштиану Роналду.

В «Манчестер Юнайтед» решили расстаться с Роналду после скандала из-за недавнего инцидента с разбитым телефоном одного из болельщиков, информирует El Nacional. В связи с этим, по данным источника, наиболее вероятным местом продолжения карьеры 37-летнего португальца стал французский «Пари Сен-Жермен».

Утверждается, что Роналду был готов рассмотреть вариант с трансфером в «Барселону», но предпочитает не переходить в каталонский клуб из-за нежелания работать под руководством Хави.

Летом «ПСЖ» с высокой вероятностью возглавит Зинедин Зидан, знакомый Роналду по совместной работе в мадридском «Реале», что может значительно увеличить шансы парижского клуба на заключение контракта с португальским форвардом.