Тер Штеген не смог подобрать слова, чтобы прокомментировать вылет «Барселоны» из Лиги Европы

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился эмоциями от вылета каталонцев из Лиги Европы.

«Сложно подобрать слова. Уверен, что мы сможем подняться», — заявил тер Штеген.

Напомним, «Барселона» выбыла из борьбы за евротрофей, уступив франкфуртскому «Айнтрахту» в 1/4 финала Лиги Европы по сумме двух встреч (3:4).

Свой следующий матч подопечные Хави проведут завтра, 18 апреля, против «Кадиса». Начало — в 22:00 по московскому времени. На данный моменты сине-гранатовые занимают вторую строчку в турнирной таблице испанской Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на 12 очков.