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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген не смог подобрать слова, чтобы прокомментировать вылет «Барселоны» из Лиги Европы

17 Апреля 2022 • 11:48 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1.20 6.30 14.00
18.04 22:00

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился эмоциями от вылета каталонцев из Лиги Европы.

«Сложно подобрать слова. Уверен, что мы сможем подняться», — заявил тер Штеген.

Напомним, «Барселона» выбыла из борьбы за евротрофей, уступив франкфуртскому «Айнтрахту» в 1/4 финала Лиги Европы по сумме двух встреч (3:4).

Свой следующий матч подопечные Хави проведут завтра, 18 апреля, против «Кадиса». Начало — в 22:00 по московскому времени. На данный моменты сине-гранатовые занимают вторую строчку в турнирной таблице испанской Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на 12 очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Айнтрахт Франкфурт Марк-Андре Тер Штеген
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