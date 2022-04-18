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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фанаты «Барселоны» собираются бойкотировать матч с «Кадисом»

18 Апреля 2022 • 13:54 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1.22 6.40 14.00
Через 7 ч. 22 мин.

Активные болельщики «Барселоны» собираются бойкотировать предстоящий матч каталонской команды в испанском чемпионате с «Кадисом».

По информации Diario Sport, активные фанаты «сине-гранатовых» собираются бойкотировать предстоящий поединок с «Кадисом» из-за ситуации в матче с «Айнтрахтом» в Лиге Европы. Напомним, что на «Камп Ноу» присутствовали около 20 тысяч немецких болельщиков. В итоге «Айнтрахт» одержал победу со счётом 3:2 и вышел в полуфинал.

На данный момент «Барселона» под шефством Хави занимает третью строчку в испанском чемпионате.

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18.04  22:00 Барселона ... Кадис 1.23 6.60 13.00
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