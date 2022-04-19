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Чемпионат Испании. Ла Лига

После матча с «Кадисом» Хави похвалил лишь одного игрока «Барселоны»

19 Апреля 2022 • 19:22 Комментировать
Барселона
0:1
Кадис
окончен

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес не был доволен тем, как выкладывались на поле игроки его команды в игре против «Кадиса», но для одного из них он все же нашел слова похвалы. И это - не кто иной, как Усман Дембеле. По словам Хави, только он действовал в своем привычном ключе, но его не поддержали партнеры, которые не отзывались на его передачи.

- То, что генерирует Усман, не может никто другой. Но этим надо уметь пользоваться. Принимать последнее решение, - заявил Хави, слова которого цитирует El Mundo Deportivo.

После поражения от «Кадиса» каталонский суперклуб остается вторым в турнирной таблице, но теперь о преследовании мадридского «Реала» уже не может идти и речи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
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