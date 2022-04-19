Тренер «Кадиса»: Было нелегко победить на «Камп Ноу»

Рулевой «Кадиса» Серхио Гонсалес в разговоре с журналистами не скрывал эмоции после победы своей команды над «Барселоной».

Серхио сказал, что его подопечные показали очень цельную игру и добились закономерного успеха. Тренер отметил, что было очень нелегко победить на «Камп Ноу». Гонсалес добавил, что эта победа над столь серьёзным соперником должна помочь «Кадису» в концовке сезона в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Напомним, что «Кадис» неожиданно на выезде переиграл «Барселону» со счётом 1:0. На данный момент дружина Гонсалеса занимает 16-ю строчку в Ла Лиге.