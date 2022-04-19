«Барселона» изменит систему выдачи абонементов для предотвращения того, что случилось в матче с «Айнтрахтом»

В «Барселоне» все не могут пережить поражение от немецкого «Айнтрахта», которое выкинуло клуб из турнира на стадии 1/4 финала. Как известно, 30 тысяч немецких фанатов, прибывших десантом на «Камп Ноу», сыграли свою важную роль в поражении каталонского суперклуба.

Теперь руководство «Барсы» думает о том, как избежать подобной ситуации в будущем. Одной из мер может стать ужесточение правил выдачи абонементов - такое большое количество немецких фантов смогли пробраться на «Камп Ноу» прежде всего потому что на игру не явились поклонники «Барселоны».

В скором времени будет введено правило, которое будет обязывать владельца абонемента посещать определенное количество матчей, в противном случае ленивого болельщика будут просто лишать возможности приобрести абонемент в следующем сезоне, сообщает 2Playbook.