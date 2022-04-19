Хави: «Кадис» был эффективнее нас, мы должны отреагировать»

В последнем матче тридцать второго тура испанского чемпионата «Барселона» сенсационно проиграла дома «Кадису» - 0:1. Наставник каталонского суперклуба Хави прокомментировал итоги игры, которая резко ухудшила шансы «Барселоны» на чемпионский титул. Сейчас Хави уже и не задумывается об этом.

- Мы должны отреагировать, игра была очень сложной, они предоставили нам мало шансов. У них тоже было мало шансов, но они распорядились ими эффективнее. Нам обязательно надо выигрывать следующий матч, иначе будут проблемы с квалификацией в Лигу чемпионов, - считает Хави. слова которого прозвучали в прямом эфире после матча.