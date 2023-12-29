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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью ничего не знает о возможном возвращении Саншеша в «ПСЖ»

29 Декабря 2023 • 14:12 Комментировать
Ювентус
...
Рома
1 2.07 X 3.05 2 4.15
30.12 22:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника команды Ренату Саншеша в «ПСЖ».

Напомним, португальский хавбек выступает за римлян на правах аренды, контракт игрока принадлежит французскому гранду.

Ранее сообщалось, что 26-летний Саншеш может досрочно вернуться в «ПСЖ» этой зимой.

—  У меня нет никакой информации о том, что Ренату уйдет в январе. У него сложная ситуация, но у меня действительно нет такой информации, — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Саншеш появился на поле лишь в девяти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

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