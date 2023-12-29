Аллегри: В 2024 году я хочу хорошо себя чувствовать и продолжать работать

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о своих желаниях на предстоящий год.

— Мои желания на 2024 год? Чувствовать себя хорошо и продолжать работать, развлекаясь, — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

56-летний Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года. По итогам 17 туров туринский клуб находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в копилке 40 зачетных баллов.

Трудовой договор Аллегри с командой рассчитан до середины 2025 года.

В субботу, 30 декабря, «Ювентус» будет принимать на своем поле «Рому». Встреча 18-го тура Серии А стартует в 22:45 по московскому времени.