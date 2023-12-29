Александр Мостовой: «Рома» сыграет с «Ювентусом» в закрытый футбол»

Бывший российский футболист и футбольный эксперт Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча между «Ромой» и «Ювентусом». Эти два топ-клуба сыграют в 18-м туре итальянской Серии А.

«Рома» тут сыграет в закрытый футбол. Жозе Моуринью понимает, какой соперник у команды будет, ожидаю малое число голов. Предпочтение всё равно отдам «Ювентусу», в этом сезоне они выглядят очень достойно», - говорит Мостовой порталу «ВсёПроСпорт».

«Ювентус» с 40 баллами идёт на втором месте турнирной таблицы Серии А, «Рома» на шестом месте с 28 очками. Команды выйдут на поле туринского стадиона «Ювентуса» завтра, 30 декабря.