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«Атлетико» отклонил предложение «Ювентуса» по де Паулю

27 Декабря 2023 • 00:47 Комментировать
Ювентус
...
Рома
30.12 22:45

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль не перейдёт в «Ювентус».

Аргентинец является давней трансферной целью туринского клуба, но приобрести его пока не представляется возможным из-за нежелания «матрасников» расставаться с хавбеком. По информации Mundo Deportivo, недавно «Ювентус» провёл обсуждения с «Атлетико» относительно сделки по де Паулю, но сразу получил отказ.

Трансферная стоимость Родриго де Пауля, согласно оценке Transfermarkt, составляет 30 млн евро. Контракт 29-летнего футболиста рассчитан до 2026 года. В 19 матчах текущей кампании полузащитник отметился двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Родриго де Пауль трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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