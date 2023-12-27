«Атлетико» отклонил предложение «Ювентуса» по де Паулю

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль не перейдёт в «Ювентус».

Аргентинец является давней трансферной целью туринского клуба, но приобрести его пока не представляется возможным из-за нежелания «матрасников» расставаться с хавбеком. По информации Mundo Deportivo, недавно «Ювентус» провёл обсуждения с «Атлетико» относительно сделки по де Паулю, но сразу получил отказ.

Трансферная стоимость Родриго де Пауля, согласно оценке Transfermarkt, составляет 30 млн евро. Контракт 29-летнего футболиста рассчитан до 2026 года. В 19 матчах текущей кампании полузащитник отметился двумя ассистами.