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Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» полузащитника «Тоттенхэма»

26 Декабря 2023 • 13:59 Комментировать
Ювентус
...
Рома
30.12 22:45

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри определился с полузащитником, которого хотел бы заполучить в свою команду в январское трансферное окно. По информации от Sky Sport Italia, итальянский специалист предпочитает оформить трансфер Пьера-Эмиля Хёйбьерга из лондонского «Тоттенхэма».

Отмечается, что «шпоры» готовы позволить датчанину уйти на правах аренды с возможностью выкупа. Хёйбьерг получает недостаточно игровой практики под руководством Анге Постекоглу, поэтому открыт к переходу в новую команду.

Напомним, ранее Аллегри отсеял кандидатуру Кэлвина Филлипса, которого «Манчестер Сити» готов отдать в аренду в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
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