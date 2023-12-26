Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» полузащитника «Тоттенхэма»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри определился с полузащитником, которого хотел бы заполучить в свою команду в январское трансферное окно. По информации от Sky Sport Italia, итальянский специалист предпочитает оформить трансфер Пьера-Эмиля Хёйбьерга из лондонского «Тоттенхэма».

Отмечается, что «шпоры» готовы позволить датчанину уйти на правах аренды с возможностью выкупа. Хёйбьерг получает недостаточно игровой практики под руководством Анге Постекоглу, поэтому открыт к переходу в новую команду.

Напомним, ранее Аллегри отсеял кандидатуру Кэлвина Филлипса, которого «Манчестер Сити» готов отдать в аренду в январе.