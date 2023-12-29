Аллегри ответил, выйдут ли Йылдыз и Веа в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Ромой»

Главный тренер Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о возможном попадании в стартовый состав Кенана Йылдыза и Тимоти Веа на матч с «Ромой».

«Завтра я приму решение по Йылдызу и Веа. Главное чтобы у нас все мы здоровы», — приводит слова Аллегри пресс-служба туринцев.

В текущем сезоне 18-летний Йылдыз принял участие в семи матчах чемпионата Италии и отметился одним забитым мячом. На счету Веа 12 выходов на поле и одна результативная передача.

Встреча 18-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Ромой» состоится в субботу, 30 декабря. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:45 по столичному времени.