Бремер в ближайшие дни подпишет новый контракт с «Ювентусом»

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер близок к тому, чтобы подписать новый контракт с командой Массимилиано Аллегри. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие дни бразилец должен поставить подпись под новым соглашением.

Напомним, Бремер перебрался в «Ювентус» летом 2022 года из «Торино». В минувшее межсезонье команда Аллегри задумывалась над продажей защитника из-за сложной финансовой ситуации, но Глейсон переубедил руководство своими качественными выступлениями в нынешнем сезон.

Бремер летом 2022 года мог оказаться в миланском «Интере», но «Ювентус» перехватил игрока у «нерадзурри».