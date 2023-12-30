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Чемпионат Италии. Серия А

Мор: Второе место — потолок для «Ювентуса»

30 Декабря 2023 • 18:06 Комментировать
Ювентус
...
Рома
1 2.10 X 3.05 2 4.20
Через 4 ч. 1 мин.

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о перспективах «Ювентуса» в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

«Для нынешнего «Ювентуса», для той игры, которую команда показывает, второе место — уже потолок», — цитирует Мора «Матч ТВ».

По мнению эксперта, туринцам лучше следить за соперниками, которые их догоняют, а не думать о чемпионском титуле.

На данный момент подопечные Массимилиано Аллегри находятся на второй строчке в турнирной таблице Серии А, имея в копилке 40 очков (игра в запасе). Лидером чемпионата является «Интер», который набрал 45 баллов.

Сегодня, 30 декабря, «Ювентус» сойдется в противостоянии с «Ромой». Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, начало — в 22:45 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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