Мор: Второе место — потолок для «Ювентуса»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о перспективах «Ювентуса» в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

«Для нынешнего «Ювентуса», для той игры, которую команда показывает, второе место — уже потолок», — цитирует Мора «Матч ТВ».

По мнению эксперта, туринцам лучше следить за соперниками, которые их догоняют, а не думать о чемпионском титуле.

На данный момент подопечные Массимилиано Аллегри находятся на второй строчке в турнирной таблице Серии А, имея в копилке 40 очков (игра в запасе). Лидером чемпионата является «Интер», который набрал 45 баллов.

Сегодня, 30 декабря, «Ювентус» сойдется в противостоянии с «Ромой». Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, начало — в 22:45 по мск.