Аллегри назвал цель «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед матчем с «Ромой» высказался о целях команды в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

— «Рома» обыграла «Наполи» в очень хорошем матче. У них есть свои амбиции, как и у нас, — попасть в четвертку лучших. Это будет тяжелая, но привлекательная задача, — цитирует Аллегри пресс-служба туринского клуба.

В настоящий момент «Ювентус» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 40 очков в 17 турах. Лидером чемпионата является «Интер», в копилке которого 44 зачетных балла.

30 декабря «Ювентус» примет «Рому» в рамках 18-го тура Серии А, начало — в 22:45 по мск.