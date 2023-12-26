Алекс Сандро покинет «Ювентус» в 2024 году

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро в скором времени попрощается с клубом.

32-летний футболист испытывает проблемы с травмами и нечасто появляется на поле в текущем сезоне. Контракт бразильца завершается в июне 2024 года, и на данный момент в «Ювентусе» не намерены предлагать игроку новый договор, докладывает TUTTOmercatoWEB. Кроме того, не исключён и вариант с продажей в январское трансферное окно.

Алекс Сандро представляет цвета «Ювентуса» с 2015 года. На его счету 315 матчей за «бьянконери», включая шесть поединков в нынешней кампании. Стоимость бразильского крайнего защитника, способного сыграть в центре, оценивается экспертами Transfermarkt в 2 млн евро.